Nintendo sta lavorando al nuovo episodio di una celebre serie, secondo un rumor

Midori ha aggiunto che fornirà le informazioni relative a questi nomi in codice ai membri fidati del forum Famiboards, spiegando al contempo che farà molta attenzione ai leak riguardanti i progetti Nintendo, visto che ci tiene a non passare qualche anno al chiuso.

"Nintendo lavora al progetto di un gioco che risponde al nome in codice di 'Spiral'", ha scritto il leaker in un post su Twitter. "Controllando i dati che ho ricevuto il mese scorso, si tratta molto probabilmente del nome in codice assegnato al prossimo episodio della serie Splatoon ."

Splatoon 4 è probabilmente in lavorazione , stando a quanto riferito dal noto leaker Midori, che ha individuato un nome in codice fra le attuali produzioni di Nintendo e lo ha associato appunto al nuovo episodio della serie sparatutto.

Un sequel scontato?

Che Splatoon 4 sia attualmente in produzione, diciamolo, veniva dato per scontato: la serie ha riscosso finora una grande successo e solo il terzo capitolo ha totalizzato vendite per 7,9 milioni di copie.

Naturale dunque che Nintendo stia sviluppando un nuovo episodio, ma per quale piattaforma esattamente? Con il lancio di Nintendo Switch 2 previsto per il 2025, di certo includere Splatoon 4 nella line-up iniziale non sarebbe una cattiva idea.

Magari ne sapremo di più fra qualche giorno, quando verrà trasmesso il già anticipato Nintendo Direct di giugno.