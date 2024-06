PS5 versione Slim con lettore ottico e un secondo DualSense in sconto su Amazon: vediamo il prezzo

Cosa include questo bundle di PS5

In questo pacchetto abbiamo modo di trovare vari prodotti. Prima di tutto, chiaramente, è presente una PlayStation 5 Standard versione Slim. Si tratta del modello più recente della console, con un nuovo design, dimensioni leggermente ridotte e lettore ottico per utilizzare i dischi di PS4 e PS5.

La confezione di PS5, con a fianco la console e due controller DualSense

Nella confezione troviamo anche due DualSense (di norma è uno), così da poter giocare in cooperativa locale o avere sempre un controller carico mentre il secondo è in ricarica. Infine, nella confezione abbiamo anche il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C. Ricordate che il modello Slim non include la base di supporto per tenere la console saldamente in verticale: viene venduto a parte e di base potete usare PS5 solo in orizzontale.