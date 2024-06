La serie Kingdom Hearts è arrivata su Steam, approfittate degli sconti

Pubblicata su Steam l'intera serie Kingdom Hearts, in realtà già disponibile per PC da anni. Semplicemente finora è stata un'esclusiva dell'Epic Games Store, tanto che molti non si erano accorti nemmeno della sua esistenza. Interessante il fatto che a pochi minuti dal lancio, uno dei pacchetti, KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, sia già schizzato in testa alla classifica globale dei giochi più venduti del negozio di Valve.