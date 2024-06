Minecraft si aggiorna alla versione 1.21 con Tricky Trials: vediamo tutte le novità

Come lungamente anticipato, Mojang ha pubblicato la versione 1.21 di Minecraft, il cosiddetto aggiornamento Tricky Trials , che introduce molti nuovi contenuti nel gioco. Lanciato su PC, console e mobile, sia in versione Bedrock, sia in quella Java, Tricky Trials ha come caratteristica principale le Trials Chamber , cui si aggiungono nuovi mob, nuovi blocchi, nuove ricompense e una nuova arma.

Le novità

Parliamo quindi di un aggiornamento maggiore, che viene accompagnato da un trailer ufficiale animato, che potete vedere qui di seguito.

Come detto, la novità principale sono le Trial Chamber, dei nuovi dungeon in cui bisogna sconfiggere ondate di difficoltà progressiva di mob. Per riuscire ad arrivare in fondo alla sfida bisogna essere ben equipaggiati per resistere agli assalti, così da portare a casa il bottino. È possibile affrontare le sfide da soli o in modalità cooperativa, con un livello di difficoltà differente a seconda del numero di partecipanti.

Nelle Trial Chamber si trovano i due nuovi mob: uno scheletro velenoso chiamato The Bogged, e una creatura che sembra fatta di vento (ha la forma di un tornado) chiamata The Breeze. Altra novità sono le Ominous Trial, che si ottengono bevendo dalle bottiglie Ominous e che danno il via a eventi speciali decisamente complicati da gestire, come raid e assalti.

Per quanto riguarda l'arma citata sopra, si tratta della mazza, che si ottiene con un breeze Rod e un heavy core. Il secondo si può trovare in un ominous vault. La mazza ha tre incantamenti possibili: Densità, Brach e Wind Charge. Molte aggiunte anche al crafting, con oggetti e materiali legati alle Trial Chamber.