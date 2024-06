I giochi gratis dell'Epic Games Store del 13 giugno ora sono disponibili, link al download

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi regali del 13 giugno a tutti gli utenti. Per la precisione, da ora i giocatori possono riscattare gratuitamente Redout 2 e un pacchetto di contenuti per Idle Champions of the Forgotten Realms dal valore di circa 120 euro.

Potrete reclamare i nuovi doni entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 20 giugno. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.