Epic Games Store ha svelato il gioco in regalo la prossima settimana e riguarda i LEGO

Il gioco

Come accennato, LEGO Builder's Journey è un puzzle game geometrico in cui dobbiamo risolvere i puzzle proposti usando i pezzi LEGO, a volte seguendo ciò che viene chiesto, altre facendo di testa propria. Si tratta di un titolo a suo modo rilassante, che dà al giocatore tutto il tempo di sperimentare per giungere alla soluzione delle sfide proposte. Il tutto con uno stile grafico piacevole ed evocativo.

Uno dei puzzle del gioco

Comunque sia, se non volete avere la pressione dei puzzle, è possibile giocare in Modalità Creativa, che consente di scegliersi un tema e fare un po' quel che si vuole. "Costruisci una macchina da corsa, una nave pirata oppure una nuova scena del gioco." Recita la descrizione ufficiale, che poi invita a usare la Modalità Foto per condividere le proprie creazioni con gli amici.

Intanto che aspettate il gioco della prossima settimana, perché non andate a riscattare quelli regalati a partire da oggi? Si tratta di un gioco completo, Redout 2 e di un pacchetto di contenuti per Idle Champions of the Forgotten Realms.