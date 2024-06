Spalletti non ha vietato la PS5 ai giocatori dell'Italia, ma la notte è fatta per dormire

"Gli ho detto che non voglio che stiano svegli fino a tardi a giocare, quello che mi interessa è che di notte si dorma", ha detto Spalletti. "Non me ne frega niente di cosa fanno, quello che non permetto è che la gente stia sveglia e poi la mattina arrivi... non riposatissima a sviluppare l'allenamento."

Il problema, ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale, sta nell'abitudine di alcuni calciatori a fare le ore piccole davanti alla PlayStation , presentandosi poi agli allenamenti della mattina dopo in condizioni non ottimali a causa del mancato riposo.

Nel corso della conferenza stampa per la partita con l'Albania, Spalletti ha detto di non aver vietato la PS5 ai giocatori dell'Italia , tornando ad affrontare un tema di cui l'allenatore aveva parlato lo scorso febbraio.

Anche Spalletti videogioca

"Io non ho niente contro nessun gioco, anzi abbiamo creato una sala giochi dove ci sono due PlayStation bellissime, modernissime... a cui tutti giocano, anzi anch'io ci ho giocato", ha rivelato Luciano Spalletti.

Il punto è un altro: "Ritenete giusto che un calciatore a questo livello, che va giocare una partita a questo livello stia sveglio fino alle tre, le quattro di mattina?"

"Non è giusto. Dicono che sono abituati a dormire di mattina, ma dove? La notte è fatta per dormire, si riposa meglio, ci sono esperti di ogni genere che lo dicono. Dobbiamo creare uno stile di vita corretto per esibire il meglio di noi stessi durante la gara."

"Dunque non è vero che ho detto che non si può giocare alla PlayStation: ho detto che non si può stare svegli fino alle tre, alle quattro del mattino, che è un'altra cosa."

La partita fra Italia e Albania verrà trasmessa domani, 15 giugno, alle 21.00.