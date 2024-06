Star Wars Jedi: Survivor su PS4 e Xbox One è in arrivo? Spunta una nuova classificazione

Non si sa bene che fine abbia fatto Star Wars Jedi: Survivor in versione PS4 e Xbox One, ma qualcosa potrebbe essere in movimento e forse il gioco potrebbe avere un'uscita vicina, considerando che il titolo in tali versioni è stato recentemente classificato in Brasile.

La cosa non significa necessariamente che ci siano novità in arrivo nell'immediato, ma spesso accade che, in seguito alle segnalazioni di classificazione, arrivino poi effettive informazioni sull'arrivo dei giochi sul mercato, dunque restiamo in attesa di eventuali novità al riguardo.

Il gioco venne annunciato l'anno scorso per le console di generazione scorsa, con un'operazione probabilmente non semplicissima considerando come Star Wars Jedi: Survivor sia un titolo tecnicamente piuttosto avanzato e sviluppato partendo dalle piattaforme più recenti.