Il creatore di Elden Ring ammette di aver esagerato con le paludi: per il DLC ha creato nuovi modi per morire

Il director ha però ammesso di aver capito di aver esagerato un po' col suo ultimo gioco e quindi per Shadow of the Erdtree ha deciso di cambiare un po' le cose .

Hidetaka Miyazaki, capo di FromSoftware, ama le paludi velenose e tutti noi lo sappiamo bene. In tutti i suoi giochi ve ne sono varie ed Elden Ring non è esente dalla propria quota di paludi, che siano di veleno o di marcescenza scarlatta.

A Miyazaki piace pensare a nuovi modi per morire (l'ha detto lui)

"Per quanto riguarda le paludi velenose, credo che nell'Elden Ring originale mi sia spinto un po' troppo in là. Quindi sto cercando di trarne qualche insegnamento", spiega Miyazaki a CNET. "E si può dire che la versione presente nel DLC, come ho già confermato, applica molti di questi insegnamenti". Sebbene questo possa sembrare eccitante per molti, Miyazaki vuole "mettere un freno alle aspettative e ribadire che [una palude] esiste [nel DLC], ma che l'ho personalizzata".

"Tra l'esistere e il non esistere, con questa versione, diciamo che cerco di immaginare diversi modi in cui voglio morire come giocatore o in cui voglio essere ucciso. Quindi questa parte di me è stata trasferita nella palude velenosa", continua Miyazaki, prima di aggiungere: "Quindi, non nella palude velenosa in sé - quella è stata limitata - ma in altre parti del gameplay, ci sono molti modi per morire".

Miyazaki chiaramente non vuole svelare troppo della questione ma per fortuna non dovremo attendere troppo a lungo. Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 luglio su PC, PlayStation e Xbox. Vi lasciamo alla nostra recensione.