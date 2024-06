State of Decay 3 potrebbe avere un periodo di uscita più vicino del previsto, secondo un giornalista

State of Decay 3 è finalmente tornato a mostrarsi nel corso dell'Xbox Games Showcase 2024, solo che è comparso nuovamente con un trailer "costruito", forse in-engine ma comunque non proprio in gameplay, rendendo difficile capire quale sia il suo stato attuale: tuttavia, secondo un noto giornalista potrebbe essere un periodo di uscita e questo potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare.

Secondo il solito Jez Corden, giornalista di Windows Central da sempre decisamente vicino alle questioni relative a Xbox, State of Decay 3 potrebbe uscire nel 2025, cosa che risulta piuttosto sorprendente considerando che il trailer non riportava un periodo di uscita definito, come invece molti altri giochi mostrati durante lo Showcase con un generico "2025".

Nel recente episodio del podcast Xbox Two, Corden ha riferito che, in base a quanto ha sentito dalle sue fonti, Undead Labs e Microsoft starebbero puntando al 2025 per l'uscita di State of Decay 3.