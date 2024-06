Il video gameplay di Perfect Dark analizzato da Digital Foundry mostra pro e contro di Unreal Engine 5

La nota rubrica Digital Foundry ha messo sotto la lente d'ingrandimento il video gameplay di Perfect Dark, con il quale Microsoft ha nuovamente presentato il gioco di The Initiative e Crystal Dynamics durante il recente Xbox Games Showcase, mostrando peraltro diverse caratteristiche legate strettamente all'uso di Unreal Engine 5.

La cosa particolarmente positiva, anche secondo la redazione britannica, è il fatto che Perfect Dark sia stato mostrato con quello che sembra essere un vero e proprio video di gameplay, e le soluzioni tecnologiche adottate sembrano riferirsi a una build che potrebbe essere effettivamente giocabile.

In sostanza, per Digital Foundry il video non sembra essere una costruzione troppo artificiosa e lontana dalla realtà come spesso accade con questi video di presentazione posti a distanza dall'uscita dei giochi, ma sembra corrispondere in maniera verosimile a una "fetta verticale" del gioco effettivo.