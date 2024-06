Perfect Dark: Joanna Dark torna in azione in un gioco sorprendente

Al di là delle caratteristiche estetiche, è proprio il gameplay che sembra essere stato modificato in maniera piuttosto profonda rispetto ai precedenti capitoli della serie. Nonostante la caratterizzazione spionistica, Perfect Dark era sostanzialmente uno sparatutto in prima persona come meccaniche di base, mentre questo nuovo episodio sembra staccarsi dal solco tradizionale proponendo una notevole varietà di interazioni ambientali che aprono la porta a meccaniche di gioco differenti.

Perfect Dark esiste, ora ne abbiamo le prove . Dopo essere rimasto per anni un oggetto misterioso ed essere finito pericolosamente al limite con il vaporware, il nuovo capitolo della serie Rare, passato di mano a The Initiative e da questi a Crystal Dynamics, ha ora una forma concreta e ben visibile, emersa da una presentazione che ha ricevuto impressioni molto positive. Le indiscrezioni secondo cui lo sviluppo stava avendo enormi problemi non hanno fatto altro che amplificare l'effetto sorpresa e l'ottimo impatto che ha avuto il recente trailer, anche a giudicare dalle reazioni riscontrabili sui social, nonostante il gioco si presenti alquanto differente dalla tradizione, sotto vari aspetti.

Nuova ambientazione e storia "ribaltata"

Il primo teaser trailer pubblicato nell'ormai lontano 2020 faceva già presagire diverse cose sulla nuova ambientazione, ed è notevole vedere come anche il nuovo video sia rimasto piuttosto fedele a quella visione originale.

Questo nonostante gli anni passati e un processo di sviluppo che, in base a quanto riferito, non sembra sia stato proprio dei più semplici e tranquilli. Già all'epoca si presentava come una storia di azione e spionaggio all'interno di un mondo devastato da cataclismi, introducendo la tematica dell'ecologia come un elemento caratterizzante per il mondo del gioco. Sebbene l'aspetto ambientale non venga più di tanto esplicitato nel nuovo video, è chiaro come lo scenario sia rimasto proprio quello del primo teaser, solo che adesso abbiamo avuto modo di vederlo da molto più vicino.

L'azione si svolge all'interno di una nuova Il Cairo fortificata, che rappresenta una specie di oasi rispetto alla desertificazione avanzata della Terra. La città egiziana è in effetti il luogo scelto dalla mega-corporazione Core Mantis per far partire il progetto The GEN Network di "rivitalizzazione" del mondo, come risulta chiaro dall'aspetto di Garden City, una sorta di utopia in cui l'avanzamento tecnologico sembra aver trovato un certo equilibrio con gli innesti ecologici, alla ricerca di una natura che sembra in gran parte perduta.

Garden City è il progetto di rivitalizzazione della corporazione Core Mantis

In questo luogo ameno, comprendiamo che la nostra missione è trovare Daniel Carrington, un pericoloso criminale in possesso di un ordigno radioattivo che mette in pericolo milioni di persone.

Questo è già un elemento curioso della storia del nuovo Perfect Dark: il personaggio in questione ha infatti un ruolo importante nell'originale e nello Zero, ma come figura positiva e mentore di Joanna Dark, che lavora per il Carrington Institute. Quanto riferito dal breve briefing di inizio missione nel nuovo capitolo sembra quasi un ribaltamento della prospettiva, che potrebbe far pensare a un reboot con variazioni importanti negli elementi narrativi o più probabilmente un prequel con storia delle origini, considerando anche che Joanna, introducendo gli eventi come in una sorta di flashback, riferisce "pensavo fosse come qualsiasi altra missione, ma mi sbagliavo".

La natura sembra essere tornata nella città iniziale del gioco

Altro elemento opposto alla tradizione è il fatto che la protagonista sia al servizio della dataDyne, corporazione che era invece dalla parte del nemico nell'originale. Questo conferma l'idea di un probabile sconvolgimento nel corso della missione che farà aprire gli occhi a Joanna e svelare cosa si cela dietro all'ordine costituito, visto che il progetto GEN Network sembra nascondere diversi aspetti oscuri, su cui Carrington potrebbe avere informazioni importanti. Verso la fine del video sentiamo proprio quest'ultimo rivolgersi alla protagonista come una sorta di guida, mentre nelle immagini sembra irrompere l'elemento più puramente fantascientifico, aprendo forse la porta a influssi "alieni", facendo pensare anche a un possibile ritorno di Elvis.