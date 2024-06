Rimandato l'ingresso in borsa dello studio di Stellar Blade perché dipende troppo da un solo gioco: NIKKE

Shift Up, lo studio di sviluppo coreano cui dobbiamo Stellar Blade e il gioco mobile Goddess of Victory: Nikke, ha dovuto rimandare il suo ingresso alla borsa della Corea del Sud per via dei dubbi sollevati sulla sua eccessiva dipendenza finanziaria da un solo gioco, il già citato Nikke.

I dubbi

Il motivo del rinvio pare essere dovuto a una richiesta dell'FSS, l'organo coreano che vigila sulle attività finanziarie, relativa a delle correzioni da apportare per soddisfare gli standard previsti. Shift Up ha comunque dichiarato di aver modificato la relazione volontariamente e di voler fornire agli investitori informazioni più chiare e dare più tempo per prendere decisioni in preparazione all'IPO. Le previsioni sul prezzo delle azioni parlano di una cifra iniziale oscillante tra i 47.000 e i 60.000 won (tra i 33 e i 43 euro). Dopo l'IPO, Shift Up potrebbe raggiungere una valutazione di 3,48 trilioni di won (2,50 miliardi di euro circa).

Le preoccupazioni espresse dalle autorità competenti riguardano la sostenibilità a lungo termine della compagnia stessa, perché attualmente il suo valore è dato da un singolo gioco, il già citato Nikke. Insomma, nel caso Nikke smettesse di incassare come ora, Shift Up potrebbe trovarsi scoperta.

Considerate che il 2023 Shift Up ha visto una crescita del fatturato del 154,5%, per 168,6 miliardi di won (circa 124 milioni di euro). Il problema, nel caso, è che il 97,58% del totale della cifra è stato formato da Nikke. Vedremo che effetto avranno sul fatturato del 2024 le vendite di Stellar Blade, intanto però è stato notato che Shift Up ha fermato lo sviluppo di Destiny Child, altro suo gioco mobile, a causa della diminuzione degli utenti e, di conseguenza, delle vendite. Lo stesso potrebbe accadere anche a Nikke, cosa che non esclude Shift Up stessa.

Altro problema rappresenta l'appoggiarsi di Shift Up a editori terzi per la gestione dei suoi giochi: Stellar Blade è infatti distribuito da Sony, mentre Nikke da Level Infinite, un controllata di Tencent. Insomma, ha un margine di manovra ampio, ma comunque limitato sui suoi stessi prodotti.