A Knight of the Seven Kingdoms ha un nuovo periodo di uscita: lo spin-off de Il Trono di Spade arriva prima

Il Trono di Spade e House of Dragon non saranno gli unici prodotti basati sui romanzi di George R.R. Martin ad arrivare sul piccolo schermo, come bene sappiamo, e ora abbiamo modo di scoprire di più riguardo a uno di questi: A Knight of the Seven Kingdoms.

Secondo quanto svelato da Martin stesso tramite il suo blog, A Knight of the Seven Kingdoms ha ora una nuova data di uscita: l'inizio del 2025. Mesi fa lo scrittore aveva indicato che potevamo aspettarci la serie nel tardo 2025, ma ora pare che il prodotto televisivo sia stato anticipato.