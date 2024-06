Copilot+: cosa sono e come funzionano i nuovi PC portatili con intelligenza artificiale integrata

Artefice di questo nuovo "standard", cui hanno aderito i principali produttori di hardware, è Microsoft: questi nuovi dispositivi portatili sono infatti predisposti all'utilizzo "locale" di Copilot, l'assistente virtuale di Windows 11 basato su intelligenza artificiale, sviluppato dal colosso di Redmond e basato sul celebre modello linguistico GPT di OpenAI. Per definirsi tali e per poter accedere alle più recenti funzionalità portate in dote dall'IA, un Copilot+ PC deve però rispondere a determinati requisiti tecnici. Proviamo a scoprire insieme le caratteristiche e le capacità più avanzate dei nuovi Copilot+ PC.

L'estate che si appresta ad iniziare verrà molto probabilmente ricordata, almeno dagli amanti della tecnologia, per lo sdoganamento dell'intelligenza artificiale sul mercato di consumo. Il Computex 2024 conclusosi da poche settimane, ha fatto da palcoscenico alla presentazione dei Copilot+ PC , una nuova serie di laptop che promette di integrare l'IA nella vita di tutti i giorni, grazie ad una serie di funzionalità appositamente studiate per facilitare le attività quotidiane e la produttività.

Per rientrare nello "standard" di Microsoft, i nuovi laptop devono quindi offrire almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni per secondo) di potenza dedicati all'IA, oltre a 16 GB di RAM e ad un SSD. I primi Copilot+ PC sono quindi equipaggiati con i più recenti processori AMD e Intel ( ma questi non saranno supportati al lancio ), nonché con il nuovo Snapdragon X Elite di Qualcomm, tutti chip dotati di NPU. Inoltre, le tastiere di questi dispositivi sono caratterizzate da un tasto Copilot dedicato, che permette di accedere direttamente all'interfaccia dell'assistente virtuale.

A differenza dei normali PC però, i Copilot+ PC supportano una serie di funzionalità avanzate basate su IA che possono essere svolte integralmente o parzialmente in locale, senza quindi la necessità di accedere al cloud per ogni singola operazione. Tutto questo grazie ad un hardware specifico che fa largo uso della NPU : la Neural Processor Unit è un'unità di calcolo specializzata nell'esecuzione di algoritmi legati all'intelligenza artificiale, che si affianca alla CPU e alla GPU.

Copilot non è un'esclusiva di questa nuova generazione di laptop: l'assistente IA di Microsoft è infatti disponibile da tempo via browser o attraverso le app dedicate degli smartphone e nel corso dei prossimi mesi sarà sempre più integrato direttamente nelle nuove build di Windows.

Come abbiamo accennato in apertura, i Copilot+ PC sono una nuova generazione di computer progettati per integrare l'intelligenza artificiale avanzata direttamente nell'esperienza utente di Windows 11 . Il nome "Copilot" riflette infatti l'obiettivo principale di questi dispositivi: agire come assistenti intelligenti che coadiuvano l'utente nelle operazioni quotidiane, migliorando produttività, efficienza e facilità d'uso.

Proprio la sicurezza è infatti un aspetto cruciale dei Copilot+ PC : questi dispositivi sono potenzialmente in grado di rilevare e prevenire minacce in tempo reale. Utilizzano tecnologie di riconoscimento biometrico basate su IA, come il riconoscimento facciale e delle impronte digitali, per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati sensibili. Alcune di queste funzionalità sono già disponibili al lancio, mentre molte altre verranno implementate nel corso dei prossimi mesi.

Grazie all'integrazione dell'IA nel sistema operativo Windows, che nei prossimi mesi potrebbe allargarsi anche al pacchetto Office (già implementato nella versione Business), i Copilot+ PC possono automatizzare numerose operazioni: ad esempio, possono gestire la posta elettronica, organizzare il calendario, elaborare documenti e persino suggerire miglioramenti in base al contenuto analizzato. L'automazione non si limita alle attività di routine, ma si estende anche a compiti più complessi, come l'analisi dei dati, la creazione di report e di riassunti. In questo senso, una delle applicazioni più attese, che prende il nome di Recall, è stata recentemente rimandata a data da destinarsi , per ovviare ai problemi di privacy e sicurezza denunciati dagli utenti.

Il cuore dei Copilot+ PC è senza dubbio l'assistente virtuale avanzato , basato su IA, che può comprendere comandi vocali e testuali, rispondere a domande complesse e fornire supporto proattivo. Questo assistente non è solo una versione migliorata dei già noti assistenti vocali (il lavoro svolto su Cortana nel corso degli anni non è stato gettato al vento), ma è un vero e proprio collaboratore digitale capace di apprendere le abitudini dell'utente e di anticiparne le esigenze.

Le applicazioni pratiche dei Copilot+ PC

Al momento in cui scriviamo, tutti i Copilot+ PC supportano tre applicazioni integrate in Windows 11. La prima è Cocreator, una funzionalità che semplifica la creazione di immagini e l'editing fotografico attraverso l'utilizzo di semplici prompt testuali e delle bozze, anche molto stilizzate, disegnate dagli utenti. Questo strumento, disponibile attraverso la rinnovata applicazione Paint, genera immagini complesse a partire da un semplice schizzo: è possibile selezionare l'intensità di intervento dell'intelligenza artificiale e diversi stili grafici, per ottenere risultati più o meno in linea con le proprie aspettative. Sebbene i calcoli di Cocreator vengano eseguiti direttamente in locale, l'accesso a internet è in questo caso essenziale per il controllo etico sui contenuti.

Il pulsante Copilot sarà presente sulle tastiere e prenderà solitamente il posto del CTRL destro

La seconda importante applicazione dell'IA dei Copilot+ PC è Live Captions, che è in grado di tradurre qualsiasi tipo di contenuto audio/video in tempo reale o preregistrato, convertendolo in comodi sottotitoli che compaiono in un'apposita barra personalizzabile: i sottotitoli possono essere attivati direttamente dal pannello di controllo di Copilot integrato nella barra di controllo di Windows e Live Captions può tradurre qualsiasi fonte, dai contenuti di YouTube alle riunioni di Teams. Al momento la traduzione è solo in inglese e supporta ben 44 lingue (italiano incluso). Questa funzionalità è completamente integrata nel sistema operativo e funziona anche con il dispositivo offline.

L'ultima applicazione comprende una serie di funzionalità integrate in Windows Studio Effect che migliorano le acquisizioni audio/video: grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, le immagini catturate dai Copilot+ PC possono essere migliorate in tempo reale, impostando automaticamente illuminazione, contrasto e fuoco in base al contesto. Inoltre, la webcam è in grado di seguire in maniera intelligente soggetti in primo piano e riesce a modificare la direzione dello sguardo quando non è allineato con la posizione dell'ottica (molto utile quando si legge su un monitor o su una fonte esterna).

L'intelligenza artificiale interviene anche per migliorare la sostituzione o la sfocatura dello sfondo, restituendo risultati più precisi e naturali.

L'interfaccia di Copilot

Insomma, nei prossimi anni l'IA è destinata a cambiare profondamente il modo in cui utilizziamo i nostri PC, integrandosi sempre di più con le attività quotidiane di tutti noi. Le applicazioni dei Copilot+ PC non si limitano a quelle integrate in Windows ma coinvolgono molte altre applicazioni in grado di sfruttare le capacità delle NPU: CapCut, Adobe, DaVinci Resolve Studio sono solo alcuni degli esempi pratici da disponibili. Lo standard Copilot+ PC è stato adottato da produttori del calibro di Samsung, ASUS, Lenovo, Acer, HP e da tanti altri che hanno già lanciato i propri prodotti dedicati. La stessa Microsoft ha messo in campo i nuovi Surface Pro e Surface Laptop con processore Snapdragon X Elite. Rimane da capire se il nuovo cuore pulsante di Windows sarà in grado di soddisfare tutte le aspettative.