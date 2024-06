AMD e Intel confermano: niente funzioni IA per i PC Copilot Plus al lancio

La notizie era nell'aria, ma ora è ufficiale: Intel e AMD hanno confermato che le funzionalità di Copilot+ non saranno disponibili sul loro hardware al lancio della piattaforma previsto per la prossima settimana. Attualmente, solo i laptop Qualcomm Snapdragon X, il cui lancio è previsto per il 18 giugno, supporteranno queste nuove funzionalità. I concorrenti che hanno già presentato le loro piattaforme mobili di nuova generazione, che supportano prestazioni IA simili o superiori, non supporteranno queste funzionalità al lancio, ma riceveranno un aggiornamento successivamente.

Le funzioni mancanti

La Super Risoluzione Automatica non sarà però l'unica funzione mancante al lancio, e non solo su dispositivi AMD e Intel. Un'altra funzionalità è Recall, lo strumento di Microsoft che scatta periodicamente screenshot e consente agli utenti di interrogare la memoria IA generativa per cercare e recuperare informazioni istantaneamente. Ecco, dopo che i ricercatori di sicurezza hanno dimostrato che questa funzionalità presenta significativi problemi a causa della facilità con cui può essere accessibile, Microsoft ha ora confermato che questa funzionalità è stata posticipata e non sarà disponibile al lancio su alcun PC Copilot +.

La presentazione di Recall

Altre funzionalità che le piattaforme Intel e AMD non avranno al lancio sono Restyle Image e Cocreator. La prima è una funzionalità alimentata dall'IA che consente agli utenti di cambiare lo stile di un'immagine basato su modelli pre-addestrati (come diversi stili artistici). La seconda è una funzionalità di Paint che consente agli utenti di trasformare semplici schizzi in opere d'arte reali. Vale la pena notare però che il software di generazione di immagini è facilmente disponibile tramite software di terze parti o strumenti online a questo punto.

Parlando di software di terze parti, mentre le funzionalità ufficiali di Microsoft potrebbero non essere disponibili, esistono software che utilizzano le NPU, come Adobe, DaVinci Resolve e CapCut. Questi dovrebbero funzionare indipendentemente dalla certificazione Microsoft Copilot+, poiché si collegano direttamente alla NPU.