Pokémon Violetto, l'ultimo capitolo della serie, è in offerta su Amazon Italia

Per tutti gli appassionati del celebre franchise di Game Freak, Amazon Italia propone il recente Pokémon Scarlatto per Nintendo Switch ad un prezzo che non puoi lasciarti scappare, con il 9% di sconto. Se sei interessato all'acquisto ti basta cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box sottostante. Il gioco è disponibile su Amazon all' incredibile prezzo di soli 43.19 euro , consentendoti di risparmiare quasi 5 euro rispetto al prezzo medio degli ultimi mesi. Inoltre il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui potrai riceverlo nel giro di appena un giorno grazie alla sottoscrizione ad Amazon Prime.

Per la prima volta in assoluto all'interno della serie, avrai finalmente la possibilità di entrare a far parte di una struttura open-world. Il cambiamento principale rispetto al passato consiste nella possibilità di intraprendere l'avventura nel modo che preferisci, senza necessariamente seguire una struttura lineare, al contrario dei titoli precedenti. Potrai così esplorare la regione di Paldea in maniera completamente libera e senza alcun vincolo di sorta, incontrando tantissimi allenatori e Pokémon selvatici lungo il sentiero.

Miraidon, il leggendario di Pokémon Violetto

Oltre a questo hai anche la possibilità di salire in groppa al tuo Pokémon leggendario, Miraidon nel caso di Pokémon Violetto, per attraversare più facilmente le pianure e le montagne. Per altre informazioni sul titolo vi rimandiamo alla nostra recensione, cliccando su questo indirizzo.