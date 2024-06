Apple vuole tornare ad avere dispositivi più sottili, dall'iPad OLED fino ai nuovi iPhone 17

Apple sta riprendendo la sua storica ricerca di dispositivi più sottili, iniziata con l'iPad Pro OLED, mirando a rendere i suoi prodotti futuri ancora più sottili. Questo nuovo impegno, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter "Power On", suggerisce una significativa riduzione dello spessore non solo per il prossimo iPhone 17, ma anche per i MacBook Pro e gli Apple Watch.