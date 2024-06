Il teaser di The Elder Scrolls 6 compie sei anni e pure Todd Howard è stupito di quanto tempo sia passato

È meglio annunciare i giochi pochi mesi prima dell'uscita, oppure prendersi il tempo per attenderli, scoprirli e vivere l'hype per lungo tempo? Non sappiamo come la pensate, ma supponiamo che nessuno apprezzi l'idea di aspettare moltissimi anni tra l'annuncio e la pubblicazione. Purtroppo è quello che sta accadendo con The Elder Scrolls 6 , che è stato svelato con un teaser trailer ben sei anni fa.

Le parole di Todd Howard

"Ora, è il sesto anniversario del teaser che abbiamo pubblicato per Elder Scroll 6 [...] e questo mi ha fatto fermare e dire: 'Oh wow, è passato un po' di tempo'. E ora che stiamo lavorando a Elder Scroll 6 e possiamo vederlo qui in studio".

"Apprezziamo tutti questi pensieri e siamo d'accordo con i fan. Ci stiamo lavorando duramente. E un giorno lo avremo per tutti".

Le parole però servono fino a un certo punto, perché l'attesa per Elder Scrolls 6 continua e non semplice aspettare per molti appassionati. Howard ha ammesso che si tratta di un'esperienza difficile da vivere. "Ci rendiamo conto che a volte la gente deve aspettare finché non usciranno alcune di queste grandi cose", ha detto. "Speriamo che l'attesa valga la pena e che tutti amino i giochi tanto quanto noi abbiamo amato realizzarli".

