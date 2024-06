Uno stilo per scrivere nell'aria: Logitech MX Ink è la penna per VR in arrivo su Meta Quest

La Logitech MX Ink promette di essere molto più di una semplice penna stilo. Grazie alla sua punta sensibile alla pressione, offre un'esperienza di disegno 2D realistica su qualsiasi superficie fisica. Ma la vera rivoluzione sta nella sua capacità di tracciamento 6DoF (tramite le telecamere del visore), che consente di creare in 3D all'interno del mondo virtuale con una precisione descritta come senza precedenti.

Logitech ha annunciato una nuova collaborazione con Meta per Logitech MX Ink , una penna stilo tracciata progettata specificamente per i visori Meta Quest 2 e Quest 3 . Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nel campo della realtà virtuale, offrendo agli utenti uno strumento di precisione per disegnare, creare e interagire in modo più naturale e intuitivo all'interno dell'ambiente virtuale.

Supporto e prezzo

Logitech MX Ink sarà supportata da una serie di app Quest popolari, come Gravity Sketch, PaintingVR, Arkio, Engage, OpenBrush, Gesture VR e ShapesXR. Inoltre, sarà compatibile con Adobe Substance Modeler e Elucis di RealizeMedical, due potenti applicazioni per la modellazione 3D utilizzabili su PC VR tramite Quest Link o Air Link. Per incoraggiare l'adozione di questa nuova tecnologia, Logitech renderà disponibile un SDK per consentire agli sviluppatori di integrare MX Ink nelle proprie applicazioni.

Tra l'altro questa è in realtà la seconda penna XR di Logitech. Nel 2019 ha lanciato VR Ink per PC VR, che richiedeva le stazioni base di tracciamento SteamVR e costava $750. Intanto anche Apple pare aver testato il supporto di Apple Pencil Pro per Vision Pro, ma è difficile riesca a concretizzarlo prima di Logitech.

Logitech MX Ink sarà infatti disponibile a partire dalla fine di settembre al prezzo di 130 dollari. L'azienda offrirà anche una dock di ricarica chiamata MX Inkwell e un tappetino appositamente progettato per il disegno 2D, chiamato MX Mat. I prezzi di questi accessori non sono stati ancora annunciati.