Wonder Woman si mostra con un'immagine e tanti dettagli provenienti da un sondaggio

Un'immagine e tanti dettagli di Wonder Woman sono spuntati da un sondaggio condotto da Warner Bros. in merito all'atteso tie-in sviluppato da Monolith Productions, il team autore de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor.

I dettagli sul gioco

Destinato secondo i rumor a essere ripresentato presto, Wonder Woman viene descritto nel testo del sondaggio come un'esperienza open world simile a L'Ombra della Guerra, con tanto di sistema Nemesis e combattimenti altamente spettacolari.

"La potente maga Circe ha invaso la tua isola natale di Themyscira, guidando un esercito di ciclopi, gorgoni e altri mostri", si legge nel testo. "Spetta a te, in qualità di Campionessa delle Amazzoni, tornare a casa e punire il loro tradimento."

"Usa la tua forza divina per infliggere colpi devastanti e squarciare i nemici in un'epica battaglia per proteggere il tuo luogo di nascita dagli invasori. Impegnati in combattimenti frenetici in stile freeflow con combo devastanti e brandisci potenti armi donate dagli dei, fra cui l'iconico Lazo della Verità."

"Nell'ambito di questa storia originale di Wonder Woman dovrete anche recuperare il rapporto con vostra madre, la regina Ippolita, e con le vostre compagne amazzoni che si sentono tradite dalla scelta di lasciare Themyscira molti anni prima."

"Nel corso del gioco incontrerete personaggi iconici della DC e un cast unico di alleati e nemici generati proceduralmente. Grazie al potere del sistema Nemesis, essi ricorderanno le vostre scelte e le vostre azioni e reagiranno secondo le loro convinzioni."

"Volate attraverso il mondo aperto di Themyscira, esplorate la casa delle Amazzoni e scoprite i suoi abitanti e la mitologia greca. Combattete contro gli invasori e completate la vostra missione per impedire a Circe di distruggere la vostra casa, acquisendo così un potere incommensurabile!"