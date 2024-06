Questo demake di Baldur's Gate 3 è pensato per funzionare su un computer di 40 anni fa

Nel video che potete trovare poco sotto viene mostrato che si tratta di un demake pensato per girare su un vecchio computer, precisamente un TRS-80 Model 100 che monta un processore in 8-bit a 2.4 MHz, qualche kB di RAM e utilizza un display 240 x 64 LCD.

I " demake " sono rifacimenti di giochi che, invece di migliorare la qualità grafica come in un "remake", si occupano di far calare la conta poligonale (o annullarla completamente trasformando il gioco in un prodotto 2D). Lo scopo è spesso provare a reimmaginare il gioco con uno stile rétro, ispirato a qualche vecchia piattaforma da gioco. Ora, Alex Bowen ha creato un demake in 8 bit del grande successo del 2023: Baldur's Gate 3 .

Il video del demake di Baldur's Gate 3

Il demake di Baldur's Gate 3 si chiama "Mol" e non è attualmente un prodotto completo. Bowen spiega che non sarà mai una riproposizione uno a uno del gioco originale, quanto più una sorta di "fan art interattiva". Sa bene che i demake spesso vengono bloccati dai proprietari dell'IP originale, ma ritiene che questo progetto non abbia nulla da temere, anche perché è dedicato a una piattaforma di nicchia la cui compagnia produttrice è da tempo scomparsa.

Il gioco funziona come un GDR stilizzato con visuale dall'alto. Lo spazio per la "grafica" è veramente limitato e il grosso degli elementi visivi è creato con l'ASCII. Il grande punto di forza di un progetto di questo tipo è il suo valore nostalgico per la macchina utilizzata, ma anche i fan di Baldur's Gate 3 potrebbero esserne incuriositi.

