Il gameplay di Kingdom Come: Deliverance 2 verrà mostrato alla Gamescom 2024

Durante l'Opening Night Live, come da tradizione, troveranno posto anche le presentazioni di numerosi altri giochi e, si spera, degli annunci in anteprima che possano darci un'idea di come si muoverà il mercato da qui alla fine dell'anno e oltre.

Un sequel particolarmente desiderato

Annunciato ufficialmente lo scorso aprile, Kingdom Come: Deliverance 2 si pone senza dubbio come un sequel particolarmente desiderato dai tantissimi fan del primo capitolo della saga firmata Warhorse, che si è distinto per le sue qualità narrative e non solo.

Il nuovo episodio ci metterà nuovamente nei panni di Henry, sullo sfondo di una Boemia ancora violenta e instabile, sconvolta dai conflitti ma al contempo pregna di un fascino che gli sviluppatori di Kingdom Come: Deliverance 2 sono pronti a valorizzare.

Magari il palcoscenico della Gamescom 2024 sarà quello giusto perché lo studio annunci una data di uscita ufficiale per il gioco.