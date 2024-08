Elon Musk vuole usare Neuralink per farvi diventare più bravi dei pro gamer e poi darvi i superpoteri

Intervenendo in un episodio del podcast di Lex Fridman , Musk ha condiviso una serie di opinioni su tale tecnologia.

Elon Musk ha dichiarato che la sua compagnia Neuralink può usare gli impianti neurali per farvi giocare ai videogiochi meglio dei pro player, in un paio di anni.

Le parole di Musk su Neuralink

"Ci sentiamo abbastanza sicuri che, forse entro il prossimo anno o due, qualcuno con un impianto Neuralink sarà in grado di superare un pro gamer", dice Musk. "Perché il tempo di reazione sarebbe più veloce".

Musk insiste sul fatto che uno degli obiettivi principali è quello di aumentare in qualche modo la "velocità di output" degli esseri umani, cioè la velocità con cui il nostro cervello invia segnali al chip, e ritiene che ci sia il potenziale per raggiungere "tre, sei e forse ancora più ordini di grandezza". Concorda poi con l'ipotesi di Fridman secondo cui "centinaia di milioni" di persone avranno i Neuralink entro "i prossimi due decenni".

Musk poi afferma che uno degli altri utilizzi di Neuralink è la possibilità di caricare i propri ricordi così da non perderli. Alla domanda se questo cambierà l'esperienza umana, Musk risponde che "sì, saremmo qualcosa di diverso. Una sorta di cyborg futuristico... non è molto lontano, ma tra 10-15 anni, questo genere di cose [accadranno]".

Si parla poi degli usi medici di Neuralink: "Se i neuroni sono danneggiati nel midollo spinale o nel collo, come nel caso dei nostri primi due pazienti, la prima cosa da fare è risolvere il danno fondamentale ai neuroni nel midollo spinale, nel collo o nel cervello stesso", spiega Musk. "Quindi, il nostro secondo prodotto si chiama Blindsight, che è quello di consentire alle persone completamente cieche, che hanno perso entrambi gli occhi o il nervo ottico, o che semplicemente non vedono affatto, di essere in grado di vedere innescando direttamente i neuroni nella corteccia visiva".

Musk ha poi ipotizzato che Neuralink potrebbe un giorno "risolvere" la schizofrenia e che Blindsight potrebbe in seguito essere utilizzato per migliorare la normale visione umana ("Penso che si possa arrivare a una risoluzione superiore a quella degli occhi umani... si potrebbero vedere gli ultravioletti, gli infrarossi, avere una vista da aquila, qualsiasi cosa si voglia").

"Se ci sono migliaia di persone che lo usano da anni e il rischio è minimo, allora forse a quel punto si potrebbe pensare di dire 'OK, puntiamo all'aumento delle capacità umane'", dice Musk. "Quindi non puntiamo solo a dare alle persone una velocità di comunicazione equivalente a quella degli esseri umani normali. Puntiamo a dare alle persone tetraplegiche, o che magari hanno perso completamente la connessione tra il cervello e il corpo, una velocità di comunicazione superiore a quella degli esseri umani normali. Già che ci siamo, perché no? Diamo alle persone dei superpoteri".

Vi lasciamo quindi alla nostra recensione della stagione 4 di The Boys.