Dragon Age: The Veilguard ha sistemato un problema di Inquisition che aveva spinto i fan a creare mod dedicate

Dragon Age: Inquisition aveva un fastidioso problema con la telecamera, che sceglieva angoli non proprio piacevoli durante alcuni dialoghi. Bene, il prossimo capitolo della saga - Dragon Age: The Veilguard - sarà migliore sotto questo punto di vista.

Dragon Age: The Veilguard migliora la telecamera

Il problema della telecamera in Inquisition era legato al fatto che quando si dialogava con personaggi secondari la telecamera non si avvicinava ma al contrario si allontanava per dare modo di vedere l'intera scena. Si tratta di una scelta sensata, solo che alle volte il risultato era come potete vedere qui sotto.

I fan del gioco hanno criticato la cosa e sono arrivate svariate mod per risolvere il tutto. Non sarà però necessario in Dragon Age The Veilguard in quanto il gioco userà "una più tradizionale visuale cinematografica sopra la spalla".

Epler difende in qualche modo questo sistema di visuali da lui creato - "ha fatto quello che ci serviva" - ma suggerisce anche di sapere che non è stato apprezzato dai giocatori, dicendo che BioWare "ha sentito il feedback sulla telecamera forte e chiaro".

Ovviamente la telecamera è solo uno dei pochi dettagli che concorreranno per definire la qualità finale del videogioco. Un altro è la scrittura: a questo riguarda sappiamo che Dragon Age: The Veilguard ha il record di quantità di dialoghi e personaggi per i giochi BioWare.