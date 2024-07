Dragon Age: The Veilguard ha il record di quantità di dialoghi e personaggi per i giochi BioWare

In un'intervista, pubblicata di recente da GamesRadar, il creative director John Epler e il creative performance director Ashley Barlow hanno spiegato come il nuovo capitolo della serie si presenti decisamente enorme in termini di quantità di contenuti , anche per quanto riguarda la narrazione.

Sembra proprio che Dragon Age: The Veilguard sia destinato a stabilire nuovi record nella storia di BioWare per quanto riguarda quantità di dialoghi e personaggi presenti, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori in questo periodo di avvicinamento all'uscita del gioco.

Una produzione enorme

Nella fattispecie, Dragon Age: The Veilguard conterrà 140.000 linee di dialogo in totale considerando tutti i diversi Rook, ovvero i possibili personaggi principali interpretati dal giocatore.

Togliendo le variazioni tra questi, le linee scendono a oltre 80.000, ovvero meno di quelle totali ma comunque superiori ai dialoghi presenti in molti altri giochi dei medesimi autori.

Per fare un confronto, Mass Effect 2 aveva 20.000 linee di dialogo, Mass Effect 3 ne aveva 40.000, Mass Effect: Andromeda 65.000 e Dragon Age Inquisition 80.000.

A questo bisogna aggiungere circa 700 personaggi all'interno della storia, cosa che rappresenta un altro dato alquanto da record per le produzioni BioWare, a dimostrazione di come questo nuovo capitolo si presenti come un titolo veramente di grosso calibro per il team.

Per il resto, in questi giorni abbiamo saputo che Dragon Age: The Veilguard è verificato per Steam Deck e non richiede EA App, inoltre secondo i suoi autori sarà il primo gioco della serie ad avere combattimenti "divertenti".