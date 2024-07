Xbox Game Pass potrebbe ricevere Mafia: Definitive Edition il mese prossimo

Secondo NateDrake, leaker e utente di ResetEra che ha dimostrato in passato di poter essere considerato almeno parzialmente affidabile, avendo azzeccato alcune previsioni, ci sarebbe anche Mafia: Definitive Edition in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di agosto 2024.

Si tratterebbe dunque di un altro titolo di grosso calibro ad arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, in attesa di ricevere conferme da parte di Microsoft, considerando che l'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo non dovrebbe essere lontano.

Non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, ma secondo quanto riferito dal leaker in questione Mafia: Definitive Edition dovrebbe far parte dei giochi di agosto di Game Pass, ancora da capire se si tratti di parte della prima o della seconda mandata del mese, secondo la classica scansione adottata da Microsoft per l'aggiunta dei titoli nel servizio.