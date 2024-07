Un gameplay trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2 presenta i pericolosi sciami di Tiranidi

Gli sviluppatori di Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer con sequenze di gameplay di Warhmmer 40.000: Space Marine 2 in vista della pubblicazione prevista per settembre. Il filmato si concentra in particolare sugli sciami di Tiranidi, in grado di mettere in difficoltà i giocatori se sottovalutati.

Nel filmato, apprendiamo che questi nemici rappresentato una delle minacce più letati per Titus e i suoi alleati. Presi singolarmente sono quasi innocui e possono essere uccisi con pochi colpi, tuttavia diventano letali quando sono in gruppo, dato che agiscono all'unisono comandati da una mente alveare.