Assassin's Creed Mirage si trasforma con questo pacchetto di mod dell'italiano Beyond Dreams: il video

Questa mod propone, come è tipico per le produzioni di Massihancer, svariati miglioramenti grafici che permettono di godersi al meglio di gioco d'azione di Ubisoft.

Il noto modder italiano Massihancer ha reso disponibile un nuovo video sul canale YouTube Beyond Dreams nel quale mette in mostra la sua nuova mod per Assassin's Creed Mirage , il più recente capitolo della saga di Ubisoft che ci porta nella assolata Bagdad.

Il video della mod di Assassin's Creed Mirage

Come possiamo vedere nel video qui sotto pubblicato sul canale Beyond Dream, il modder italiano propone il proprio Custom Preset di reshade che migliora gli effetti di illuminazione in ray tracing sfruttando la tecnologia Restir G.I. di Complete RT 1.41. La mod lavora anche sulla profondità di campo, sulla fedeltà dei colori (tramite color grading) e introduce un leggero effetto cinematografico con distorsione delle lenti, come visto in Star Wars Outlaws, così da rendere il gioco più simile a un film.

Inoltre, Massihancer introduce una mod per la telecamera, che diventa più immersiva. La lista delle mod incluse nel pacchetto per Assassin's Creed Mirage include in totale oltre 50 mod, comprese alcune che migliorano la fisica dei tessuti, che attivano l'effetto del vento sui vestiti, il miglioramento delle texture, l'eliminazione dell'aberrazione cromatica, la possibilità di rimuovere l'interfaccia utente, migliora gli effetti volumetrici della nebbia e non solo.

Il risultato finale, che potete ammirare le video, è in 8K con ray tracing, utilizzando una Intel 14700K, Nvidia RTX 4090 ASUS TUF e RAM di Corsair Vengeance 32 GB.

