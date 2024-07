I vincitori del Campionato del mondo 2024 di Splatoon 3 sono razzisti, quindi Nintendo gli toglie la vittoria

Recentemente, il team Jackpot ha vinto il campionato del mondo 2024 di Splatoon 3, il gioco sparatutto di Nintendo. Nintendo ha anche realizzato uno Splashtag personalizzato dedicato ai personaggi del team vincitore. Ora però scopriamo con grande delusione che il team si è esibito in commenti razzisti.

La risposta di Nintendo

"Siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni membri del team Jackpot, la squadra che ha recentemente vinto il campionato mondiale di Splatoon 3, si sono comportati in modo non conforme alle nostre Linee guida della comunità mentre giocavano a Splatoon 3. Di conseguenza, la vittoria del team Jackpot sarà considerata annullata e la squadra non riceverà i trofei associati all'evento".

"Inoltre, il banner Splashtag in-game che commemora la loro vittoria sarà modificato tramite un prossimo aggiornamento del software. Nintendo tiene molto ai suoi giocatori e alla sua comunità e prende sul serio la responsabilità di rispettare le linee guida della comunità".

La comunicazione di Nintendo

Secondo quanto indicato, pare che i principali responsabili siano due giocatori del team, Leafi e Madness. Tramite Twitter sono stati mostrati vari esempi del loro comportamento, che evitiamo di riportare in forma scritta considerando la gravità dell'argomento.

Fortunatamente Nintendo ha deciso di agire in questa situazione e ha annullato la vittoria del team. Speriamo che sia da lezione per il futuro e che i videogiocatori imparino a comportarsi in modo rispetto, dentro e fuori dal gioco.