Prime Video si aggiorna e migliora la navigazione e l'esperienza di visione

Amazon ha annunciato che sono in arrivo una serie di aggiornamenti per il suo servizio di streaming Prime Video , con il primo già disponibile da oggi e altri in programma per le prossime settimane, che mirano a migliorare l'esperienza di visione per gli abbonati.

Le novità in arrivo

La novità che salterà subito all'occhio all'avvio di Prime Video, sarà la nuova barra di navigazione, suddivisa in diverse sezioni, come "Home", "Serie TV", "TV in diretta" e "Iscrizioni aggiuntive", che permettono di navigare in maniera pratica per ogni tipologia di contenuto. Sarà presente anche la sezione "Prime", che permette di visionare solo i contenuti già inclusi senza costi aggiuntivi. Sempre dalla barra di navigazione sarà possibile accedere velocemente agli abbonamenti opzionali attivi ed esplorare quelli aggiuntivi disponibili, che in Italia sono oltre 50.

Un'anteprima della nuova interfaccia di Prime Video

Come accennato in apertura, Prime Video migliorerà anche i suggerimenti personalizzati tramite l'intelligenza artificiale generativa tramite Amazon Bedrock. Oltre a questi consigli su misura, gli utenti troveranno anche delle categorie da sfogliare, come "I 10 titoli più visti in Italia", mentre su ogni contenuto appariranno in chiaro i loghi degli eventuali abbonamenti aggiuntivi necessari alla visione, rendendo più pratica, chiara e fluida l'esperienza di navigazione.

Non è finita qui, perché l'interfaccia a schermo ha subito dei sostanziali aggiornamenti e presenterà nuove animazioni, passaggi più fluidi tra le varie pagine, effetti zoom e altro ancora, mentre nella sezione "TV in diretta" sarà possibile vedere in anteprima le trasmissioni in corso mentre si sfoglia tra quelle disponibili.