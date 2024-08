Daredevil: Born Again è stato mostrato con il primo trailer al D23

A quanto pare la serie includerà combattimenti intensi e spettacolari , proprio come negli episodi della versione Netflix, e introdurrà personaggi inediti come la Tigre Bianca, nonché vecchie conoscenze come il Bullseye di Wilson Bethel.

Il primo trailer di Daredevil: Born Again è stato mostrato al D23 , e sebbene il video non sia ancora disponibile in via ufficiale conosciamo il suo contenuto grazie agli spettatori dell'evento, che hanno potuto vedere sul palco anche il cast della serie televisiva.

Grandi speranze

Annunciata nel 2022, Daredevil: Born Again ha incontrato alcuni ostacoli lungo il cammino, ma in questo caso pare si sia trattato di eventi provvidenziali: la prima sceneggiatura è stata scartata e riscritta da zero, e ciò ha consentito a diversi attori di liberarsi per poter tornare nel cast.

Come sappiamo, Daredevil è già comaprso in She-Hulk e sarà interessante capire in che modo questa sua presenza verrà gestita all'interno di Born Again, visti i toni decisamente allegri e fumettosi utilizzati in tale frangente.