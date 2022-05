Le notizie più importanti della settimana, per sapere tutto, in 5 minuti

Sempre in ambito PlayStation hanno iniziato a circolare i primi rumor su PS5 Pro e le sue ipotetiche specifiche tecniche, ma si è discusso anche del budget a disposizione di Sony per nuove acquisizioni e delle polemiche interne circa le posizioni espresse dall'azienda in merito alle leggi che regolano l'aborto.

Quali sono le notizie più importanti della settimana che si appresta a concludersi? Si è parlato parecchio del nuovo PlayStation Plus e dei suoi tier più costosi, con l'annuncio della ricca line-up di giochi PS5 e PS4 inclusi nell'abbonamento e le sfaccettature del servizio per quanto concerne anche i classici PlayStation e quelli Ubisoft.

Il 23 giugno sarà dunque un giorno davvero speciale per la piattaforma PlayStation Plus, in cui assisteremo all'inizio dell'offensiva di Sony rispetto al settore dei servizi, che in questo momento è dominato da Microsoft con il suo Game Pass. Come cambieranno le cose nei prossimi mesi? Stiamo per scoprirlo.

Gravitano attorno a questo argomento anche le notizie relative ai classici PS1 e PSP acquistati in passato , che rimarranno accessibili gratuitamente dagli utenti anche in assenza di un abbonamento a PS Plus, nonché quelle sull'inclusione del catalogo di Ubisoft+ Classics nei tier Extra e Premium , che a questo punto assumono connotati davvero interessanti sul piano della convenienza.

Senza dubbio le notizie più lette, commentate e rilevanti della settimana sono state quelle legate al nuovo PlayStation Plus , in particolare l'annuncio dei tantissimi giochi inclusi nel catalogo per i tier Extra e Premium : una line-up che rende il servizio Sony molto simile a Xbox Game Pass , al netto della ben nota mancanza delle esclusive first party disponibili già al day one.

È interessante notare come la conferma sia avvenuta nell'ambito di un trafiletto sulle attività extratelevisive di Reedus, che ha parlato di come Guillermo del Toro gli abbia detto di accettare qualsiasi offerta gli avesse fatto Kojima ai tempi di Silent Hills , progetto poi cancellato da Konami ma dalle cui basi si è partiti per la realizzazione di Death Stranding (recensione) .

Norman Reedus ha confermato Death Stranding 2 , aggiungendo che lo sviluppo del sequel è appena iniziato: una rivelazione che l'attore ha fatto nel corso di un'intervista, probabilmente senza comprendere appieno la rilevanza di tali parole per gli appassionati di videogiochi e delle opere di Hideo Kojima in particolare. Non a caso il celebre game director giapponese ha pensato di "punirlo" per il leak .

La rete è piena di classifiche videoludiche stilate in base alle recensioni della stampa di settore o alle preferenze personali, ma quando queste ultime provengono da un game director importante come Neil Druckmann, a cui dobbiamo il franchise di The Last of Us, ci si ferma tutti ad ascoltarle, e questa volta non si è fatto eccezione.

Dunque quali sono gli otto giochi perfetti secondo Druckmann? I primi che gli sono venuti in mente includono Ico, Portal, Inside, Tetris, Street Fighter 2, Monkey Island 2, Super Mario Bros. e The Legend of Zelda: A Link to the Past. Grandi classici del passato e un paio più recenti, vedi Portal e Inside, che hanno sicuramente avuto una forte influenza sul lavoro di questo autore e sull'industria videoludica in generale.