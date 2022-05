Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix sarebbe in procinto di arrivare su Steam

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix potrebbe presto arrivare su Steam, come scoperto dalle pagine di SteamDB, dove il gioco ha fatto la sua comparsa negli scorsi giorni. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco musicale di SEGA disponibile solo su Nintendo Switch, con protagonista la nota idol videoludica.

Purtroppo la pagina di SteamDB è abbastanza scarna in termini di informazioni. Il nome completo del gioco dovrebbe essere "Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ Item Unlock Key", mentre la data d'uscita pare essere molto vicina, visto che si parla di 26 maggio 2022. Per il resto non ci sono altre informazioni rilevanti.

Anche i vari collegamenti alle pagine del negozio e dell'hub della community non sono ancora funzionanti. Naturalmente è giusto ricordare che si tratta di informazioni non ufficializzate, quindi soggette a variazioni e ripensamenti.

Comunque sia, se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix per Nintendo Switch, in cui abbiamo scritto:

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix è chiaramente un titolo indirizzato agli amanti dei Vocaloid e del franchise in questione, tuttavia più in generale tutti gli amanti dei rhythm game dovrebbero provarlo almeno per una manciata di minuti. È ricco di contenuti, brani e possibilità di personalizzazione, ma soprattutto è uno di quei rari titoli che cerca di sfruttare in tutti i modi possibili le potenzialità dell'hardware di riferimento, proponendo su Nintendo Switch ben tre diverse modalità di gioco, accompagnate da altrettanti stili (classico, basato sul motion control, infine incentrato sul touch screen). Resta qualche sporadico problema di input lag, e bisogna pur notare come la stragrande maggioranza dei brani presenti siano già comparsi nei titoli precedenti della serie, a partire da quel Hatsune Miku: Project DIVA F per PlayStation 3 PlayStation Vita.