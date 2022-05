Steam: i saldi di Paradox consentono di acquistare tanti strategici a prezzi ridotti

Se vi piacciono i videogiochi strategici, sarete felici di sapere che su Steam sono attivi i saldi di Paradox Interactive, che consentono di portarsi a casa degli ottimi strategici per prezzi ridotti fino all'80%.

L'evento è stato accompagnato dalla possibilità di provare gratuitamente Stellaris, uno dei 4X spaziali più amati di sempre, per poi magari acquistarlo insieme a qualche DLC.

Crusader Kings III è uno dei titoli in offerta nei saldi di Paradox

Comunque sia, tra i titoli in offerta vengono messi in evidenza il gestionale cittadino Cities Skylines, venduto con il 75% di sconto (6,99€), i capolavori Hearts of Iron IV e Crusader Kings III, il primo venduto con il 75% di sconto (9,99€) e il secondo con il 20% (39,99€).

L'evento è anche un ottimo modo per ricordare il prossimo strategico di Paradox Interactive in arrivo: Victoria 3, di cui ancora non si conosce la data d'uscita ufficiale, ma che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno. Naturalmente ci sono anche altri giochi in offerta. Se volete avere la panoramica completa, vi invitiamo a visitare la pagina dei saldi di Paradox Interactive su Steam.