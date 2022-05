Neil Druckmann svela i suoi 8 giochi perfetti: ecco la lista del creatore di The Last of Us

Se vi dovessero chiedere quali sono i videogiochi che ritenete semplicemente perfetti, quale sarebbe la vostra risposta? Non è una domanda semplice, lo sappiamo, ma Neil Druckmann, noto soprattutto in quanto creatore di The Last of Us, ha detto la propria. Ecco la sua lista:

Ico

Portal

Inside

Tetris

Street Fighter II

Monkey Island 2

Super Mario Bros.

A Link to the Past

Il suo tweet è arrivato in risposta alla domanda di G4TV, che ha chiesto "Quale videogioco considerate perfetto?". Druckmann non si è limitato a uno solo, ma ne ha elencati otto. Va anche detto che ha introdotto la propria risposta con le parole "Questi sono quelli che mi vengono in mente". Non vi è stato quindi un grande ragionamento dietro, pare, ma solo una risposta istintiva, che forse alle volte è anche la migliore.

Come potete vedere, la lista è alquanto variegata, visto che include giochi da vari decenni e di vario genere. Abbiamo un'esclusiva PlayStation (Ico), così come due titoli Nintendo molto famosi. Ci sono un picchiaduro, avventure, giochi arcade, puzzle game, platform e non solo.

Ora diteci, quali sono i giochi che voi ritenete perfetti? Credete nel concetto di gioco "perfetto"? Oppure secondo voi c'è sempre modo di fare di più?

Nel mentre Druckmann risponde a questo tipo di domande, il suo team sembra essere al lavoro su The Last of Us Remake, che potrebbe arrivare già nel 2022.