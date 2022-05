Marvel annuncerà un nuovo gioco oggi, ecco il teaser trailer

Marvel Entertainment annuncerà un nuovo gioco oggi, giovedì 19 maggio 2022. L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane, mentre nel frattempo il profilo Twitter ufficiale della casa delle idee ha pubblicato un teaser trailer che ci offre qualche informazione su questo misterioso progetto.

Per prima cosa dal filmato apprendiamo che il nuovo gioco Marvel sarà pubblicato da Nuverse ed è in sviluppo presso gli studi di Second Dinner. Quest'ultimo è uno studio indipendente creato da Ben Brode, ex game director di Hearthstone, che si autodescrive come "un piccolo studio indipendente con grandi sogni". I lavori su un gioco con licenza Marvel erano stati confermati in passato tramite il sito ufficiale di Second Dinner e dunque stasera scopriremo di cosa si tratta.

Il teaser trailer di per sé, invece, non offre grandi indizi: il filmato si apre mostrando un campo di battaglia dove si stanno affrontando America Chavez, Ironheart e Venom. Il combattimento viene interrotto da una specie di onda d'urto e appare la scritta "Oh Snap". Insomma, impossibile al momento intuire quale sarà la natura del nuovo gioco Marvel e dunque non ci resta che attendere il reveal di questa sera, che vi ricordiamo avverrà alle 19:00 italiane.

Rimanendo nella casa delle idee, Insomniac Games ha promosso tre sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.