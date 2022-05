NFT: un team crea un'app di incontri a tema, ma si iscrivono solo uomini e viene chiusa

Un team di "hacker e collezionisti di NFT" ha recentemente dato il via a un nuovo progetto: un app di incontri dedicata proprio agli appassionati di NFT. L'applicazione è però morta prima ancora di nascere, in quanto gli iscritti al servizio erano praticamente tutti uomini.

Lonely Ape Dating Club, questo il nome dell'app, è stata creata a partire dagli NFT Bored Ape Yatch Club. Avrebbe permesso agli utenti di connettere i propri crypto-portafogli e filtrare i possibili partner sulla base del valore degli NFT e delle criptovalute in possesso. Inoltre, gli iscritti avrebbero potuto pagare delle mance in criptovaluta per "attirare l'attenzione" dei partner. Infine, interagendo con altre persone sull'app, vi sarebbe stata la possibilità di ottenere dei token, in stile "match-to-earn". Decidete voi se queste proposte sono interessanti o inquietanti.

Come detto, però, il progetto è fallito subito. y4kxyz, che pare essere la persona a capo dell'app di incontri NFT, ha scritto su Twitter: "Sfortunatamente, vista l'enorme disparità tra il numero di uomini e di donne che si sono iscritte alla nostra lista di attesa, abbiamo deciso di mettere in pausa a tempo indeterminato l'app di incrontri! Troppi uomini! Vi ringraziamo per il vostro interesse e supporto."

Nell'ultimo periodo, le vendite degli NFT sono crollate del 92% dal picco massimo. Non è un buon momento per i cryptobros!