Fallout London: ecco il primo video gameplay dell'ambiziosa mod di Fallout 4

Gli autori di Fallout London poche ore fa hanno presentato il primo video gameplay di questa ambiziosa mod di Fallout 4, un progetto che mira ad integrare nel gioco nuovi contenuti e una location inedita per un pacchetto ricco tanto quanto un DLC maggiore canonico.

Il corposo filmato inizia con un video introduttivo che spiega come è cambiata Londra dopo l'olocausto Nucleare che ha colpito il mondo di Fallout. Successivamente il protagonista viene risvegliato in una sorta di struttura di ricerca. Dopo la scelta delle fattezze del personaggio e i perk iniziali, il filmato offre un assaggio delle battute iniziali di Fallout London con fasi di esplorazione e dialoghi, tutti tra l'altro completamente doppiati. In generale il filmato dimostra che la cura dietro alla mod è davvero elevata, non a caso la lead writer è stata assunta da Bethesda, cosa tutt'altro che scontata visto che parliamo di un progetto che verrà reso disponibile gratuitamente.

Come suggerisce il nome, Fallout London è una mod/espansione ambientata a Londra, dunque un'ambientazione piuttosto lontana da quelle americane classiche della serie. Questo ha dato modo agli sviluppatori di esplorare culture diverse che si sono sviluppate in modo differente dopo la catastrofe nucleare. La mod è ambientata nel 2237, a cavallo tra Fallout 1 e 2. Sono presenti alcune location iconiche di Londra, come Westminster, sede di molti palazzi storici e del Parlamento britannico, e i borghi di Bromley e Hackney.

Per il momento Fallout: London non ha ancora una data d'uscita, ma i lavori sembrano procedere piuttosto bene, dunque la speranza è quella di poterci giocare già entro la fine dell'anno o al più tardi nel 2023. Per maggiori dettagli, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale del progetto, a questo indirizzo.