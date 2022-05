God of War: Kratos diventa Homer con una mod a tema The Simpsons con tanto di doppiaggio

Una nuova mod per la versione PC di God of War sostituisce Kratos e Atreus con Homer e Bart, usando i modelli poligonali dall'indimenticabile gioco The Simpons: Hit and Run. Ned Flanders, il vicino più petulante d'America, invece veste i panni dello "Sconosciuto" dando vita a delle sequenze epiche tanto quanto quelle del gioco originale. La mod è particolarmente degna di nota anche perché sostituisce il doppiaggio originale del gioco con un mix di battute estrapolate dalla serie TV originale, rendendo il tutto ancor più spassoso.

La mod è stata realizzata da OmegaFactory, lo stesso autore di quella a tema GTA San Andreas che via abbiamo proposto alcuni mesi fa, e potrete vederla in azione nel video gameplay di seguito pubblicato da ToastedShoe. Ovviamente se non avete mai giocato a God of War sconsigliamo la visione dato che sono presenti spoiler sulla trama del gioco.

Come possiamo vedere la mod è davvero ben confezionata, a parte qualche trascurabile problema di compenetrazione dei modelli poligonali, e le voci dei doppiatori originali di Homer, Bart e Ned Flanders rendono ogni scena ancor più esilarante. In particolare il primo incontro tra Homer/Kratos e Flanders/lo Sconosciuto è davvero spettacolare.

Purtroppo al momento la mod di God of War a tema Simpsons non è ancora disponibile per il download, ma quando lo sarà supponiamo che sarà accessibile in anteprima tramite la pagina Patreon di OmegaFactory, a questo indirizzo.