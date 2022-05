Insomniac Games promuove tre sviluppatori di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine

Insomniac Games ha promosso internamente tre dei propri dipendenti. Parliamo di Lindsay Thompson, James Ham e Mary Kenney. I tre sviluppatori si stanno dedicato a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

Lindsay Thompson ha lavorato su Ratchet & Clank Rift Apart ed è stata promossa da Senior Cinematic Animator e Lead Animator, per lavorare a Marvel's Spider-Man 2.

James Ham, invece, è passato da Advance Senior Animator a Lead Animator. Anche Ham sta lavorando a Marvel's Spider-Man 2. Potete vedere anche il suo tweet, qui sotto.

Infine, Mary Kenney è stata promossa da Advanced Writer a Senior Writer. Kenney si sta invece occupando di Marvel's Wolverine, il secondo grande progetto annunciato da Insomniac Games. Sappiamo che arriverà dopo Marvel's Spider-Man 2, ma per il momento non abbiamo molte altre informazioni in merito. Sappiamo perlomeno che il team ha intenzione di realizzare un gioco con un sistema di combattimento gore, come si addice al personaggio protagonista.

Vi ricordiamo anche che la scrittrice del romanzo di Miles Morales si è unita a Insomniac Games.