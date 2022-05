PlayStation, una nuova console portatile in lavorazione presso Sony per un rumor

Sony starebbe lavorando a una nuova PlayStation di tipo portatile dopo PS Vita, e stando a quanto riferito dallo youtuber RedGamingTech il progetto avrebbe già affrontato un redesign nelle fasi iniziali dello sviluppo.

In effetti è già diverso tempo che si vocifera di un grande ritorno di PlayStation Portable, ma poi i rumor sulla questione hanno smesso di circolare e non se n'è saputo più nulla. Ora pare che le voci stiano tornando alla ribalta, in concomitanza con quelle su PS5 Pro.

"Ho sentito che Sony sta lavorando a una nuova console portatile", ha scritto RedGamingTech. "Difficile dire se questi progetti vedranno la luce o verranno cancellati. Per quanto ne so, l'handheld ha già affrontato almeno un redesign nelle fasi iniziali dello sviluppo."

Laddove la console in questione dovesse effettivamente vedere la luce, significherebbe che la casa giapponese percepisce questo segmento come ancora in grado di restituire delle soddisfazioni, dopo i risultati non proprio entusiasmanti di PlayStation Vita.

Del resto Nintendo Switch dimostra che si può fare molto bene e anche i primi risultati di Steam Deck sembrano incoraggianti: tutto dipende dal tipo di offerta che si va a formulare.