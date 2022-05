Lego Star Wars include un easter egg dedicato a un famoso bug di The Witcher 3

Un giocatore di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ha scoperto, all'interno dell'avventura ambientata nella Galassia lontana lontana, un easter egg dedicato a un bug molto famoso di The Witcher 3. Parliamo del glitch che fa apparire Rutilia, il cavallo di Geralt, sul tetto di una capanna. Potete vedere un'immagine qui sotto.

Come potete notare, il glitch di The Witcher 3 è così famoso da aver anche meritato un artwork dedicato apparso all'interno del gioco indipendente del Gwent. L'immagine a destra viene invece da LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e precisamente dal pianeta Kef-Bir, una delle ambientazioni di L'ascesa di Skywalker. L'animale usato in LEGO Star Wars è un Orbak, una specie di cavallo con le corna. Indipendentemente dai dettagli, si tratta di un chiaro easter egg dedicato a The Witcher 3.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, "LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker si è fatto attendere a lungo ma alla fine si è confermato essere proprio il titolo mastodontico che TT Games ci aveva promesso. La varietà di contenuti e collezionabili non ha precedenti, e sul fronte del gameplay abbiamo riscontrato miglioramenti importantissimi che rendono l'esperienza molto più coinvolgente e appagante. È stata tuttavia l'enorme passione per la galassia lontana lontana a conquistarci: il nuovo LEGO Star Wars è un trionfo di citazioni, riferimenti e chicche che ci hanno fatto perdonare alcune incertezze tecniche più o meno rilevanti. Se amate i LEGO e Guerre Stellari e cercate un titolo non troppo difficile, ma pieno di contenuti, non fatevelo scappare."