Death Stranding 2: Hideo Kojima punisce Norman Reedus per il leak imitando Negan di The Walking Dead

Norman Reedus ha confermato in un'intervista che i lavori su Death Stranding 2 sono iniziati, svelando dunque l'esistenza di un sequel e probabilmente anticipando un annuncio in pompa magna da parte di Kojima Productions. Hideo Kojima si sarà arrabbiato? Macché l'ha presa con sportività, pubblicando un tweet dove imita Negan di The Walking Dead, minacciando (scherzosamente) l'attore.

Il post è stato pubblicato poche ore dopo che un'intervista di Norman Reedus ha confermato l'esistenza di Death Streanding 2 ha iniziato a circolare in rete. Nel primo scatto vediamo Kojima impugnare Lucille, la mazza da baseball con filo spinato tanto amata da Negan, uno dei personaggi di The Walking Dead, serie in cui ha recitato anche Reedeus.

Nel secondo scatto, il game designer imita il personaggio in una delle scene più famose della serie, preparandosi a colpire alla testa l'attore, evidentemente spaventato. È la fine di una grande amicizia? Macché, come vediamo nel terzo scatto i due sono ancora pappa e ciccia.

Rimanendo in tema, la conferma di Death Stranding 2 da parte di Reedus sembra smentire il coinvolgimento di Hideo Kojima sul prossimo, presunto, Silent Hill, ma a quanto pare è ancora una possibilità, dato che stando a un rumor Kojima Production sta lavorando anche a un altro progetto.