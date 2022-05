Hideo Kojima lavora a un altro gioco oltre a Death Stranding 2, dice una leaker

Hideo Kojima lavora a un altro gioco oltre a Death Stranding 2, stando a quanto riferito dal nuovo profilo Twitter della leaker conosciuta finora come Tiffany Treadmore.

La conferma di Death Stranding 2 da parte di Norman Reedus sembra aver infranto le speranze di chi pensava che il game director giapponese si stesse occupando di Silent Hill, ma a quanto pare è ancora una possibilità.

Detto questo, la leaker sostiene che il progetto in questione sarebbe in lavorazione già da diverso tempo, al punto che un reveal era atteso già nel corso del 2021 ma non è ancora avvenuto.

I casi sono due: o si tratta effettivamente di Silent Hill oppure, e forse parliamo di un'ipotesi più plausibile, della misteriosa esclusiva Xbox a cui Kojima si sta dedicando da un bel po', secondo diverse fonti.

Quale che sia la verità, immaginiamo che ormai manchi poco a un annuncio ufficiale. Magari proprio nel corso della Summer Game Fest 2022 di Geoff Keighley, visto il rapporto di amicizia che lega il giornalista a Kojima.