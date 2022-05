Pokémon: le carte includono ora un "falso" Pokémon che è in realtà un Ditto da spelare

All'interno del gioco di carte collezionabili di Pokémon, è stata aggiunta una nuova carta. Si tratta in pratica di un "falso" Pokémon, che è in realtà un Ditto trasformato. Per svelare la vera creatura, si deve spelare la carta, togliendo una pellicola e scoprendo così la creatura rosa. Potete vedere come funziona nel video qui sotto.

L'idea nasce dal fatto che Ditto, nei giochi di Pokémon, si basa su una meccanica speciale: la creatura è solamente in grado di trasformarsi e copiare il nemico che si trova di fronte ad esso. Allo stesso modo, è possibile trovare tra le carte un Ditto già trasformato, sotto forma di carta falsa. Viene precisato che un Ditto non "spelato" non può essere usato nel gioco competitivo. Inoltre, è possibile riconoscere una carta falsa dal fatto che nell'angolo sinistro basso è presente l'icona di un Ditto.

La parte più interessante, però, è il collezionismo. La community sta dibattendo se la cosa migliore sia spelare la carta oppure tenerla coperta. In media, sembra che la seconda soluzione sia la preferita, visto che non va ad intaccare le condizioni originali di Ditto.

Diteci, la trovate un'idea carina?

