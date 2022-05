Redout 2 rimandato a passo dall'uscita: ecco la nuova data

Il team di sviluppo di Redout 2 ha annunciato che il gioco è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 16 giugno 2022. Il gioco sarà pubblicato su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco era atteso per il 26 maggio 2022, quindi il rimando è arrivato a un soffio dall'uscita. Perlomeno, l'attesa per Redout 2 non sarà troppo lunga.

Per quanto riguarda le motivazioni dietro il rimando, il team scrive tramite Twitter: "Ciao fan di Redout, sappiamo che stavate attendendo l'uscita di Redout 2 fissata per la fine di questo mese, ma sfortunatamente il più veloce gioco di corse dell'universo ha bisogno di un po' più di tempo di sviluppo prima di essere pronto a partire e sarà ora pubblicato il 16 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Switch."

Redout 2 è un gioco di corse futuristico, una specie di seguito spirituale della serie Wipeout. I giocatori sono alla guida di mezzi in stile sci-fi e devono guidare all'interno di percorsi, costruiti su un pianeta Terra oramai abbandonato. Includerà 36 circuiti unici, con centinaia di eventi e modalità, con gare ad arena, gare a tempo, sfide contro boss e non solo. Ovviamente ci sarà anche il multigiocatore e la possibilità di personalizzare i propri mezzi.

Infine, vi lasciamo al trailer gameplay di Redout 2.