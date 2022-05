Pokémon Rosso: fan immaginano il gioco in 3D, con uno stile grafico fedele agli artwork originali

Dei fan di Pokémon Rosso (e Blu, e Giallo) hanno ricreato il gioco di Game Freak basandosi sugli artwork originali. Il risultato, che potete vedere nel video qui sotto, è una piccola sequenza 3D visivamente molto piacevole.

L'account si chiama @pokeyugami e si auto descrive come un "gruppo che crea fan art a tema Pokémon in uno spazio-tempo differente dal nostro". In questo filmato vediamo Rosso, il protagonista originale, che cammina attraverso il Bosco Smeraldo. I Pokémon sono infatti quelli giusti: Caterpie, Weedle e Pikachu. Notiamo che quest'ultimo mangia una bacca, elemento non presente in Pokémon Rosso e aggiunto solo nelle generazioni successive.

La parte più interessante è però lo stile grafico, che si rifà alle tonalità degli artwork originali. Sappiamo che per molti, magari abituati a remake grafici più d'impatto e moderni, potrebbe sembrare un prodotto di bassa qualità, ma la cura risposta in questo prodotto è elevata. Precisiamo che si tratta di un progetto non collegato a Nintendo o a The Pokémon Company. Inoltre, non si tratta di un progetto destinato a divenire un vero e proprio gioco.

