Fire Emblem Warriors: Three Hopes, trailer per l'Impero Adrestiano

Fire Emblem Warriors: Three Hopes si mostra con un nuovo trailer dedicato all'Impero Adrestiano, che ospita la casata delle Aquile Nere di Edelgard e il loro Fuoco Scarlatto.

Stiamo parlando di una delle tre fazioni a cui potremo scegliere di aderire durante la campagna del gioco, come abbiamo illustrato nell'anteprima con tutto quello che sappiamo su Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Al di là di questa variazione sul tema in stile RPG, il gameplay di Three Hopes ricalcherà la tradizione dei Musou e ci catapulterà dunque all'interno di spettacolari battaglie uno-contro-mille in cui sbaragliare gli avversari con le nostre mosse.

Una formula decisamente collaudata, forse anche troppo, ma che storicamente ha dimostrato di dare il meglio proprio quando si cimenta con questo genere di spin-off. Sarà questo il caso? Lo scopriremo il 24 giugno.