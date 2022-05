Summer Game Fest 2022, Geoff Keighley parla di ciò che vedremo durante lo show

Cosa vedremo al Summer Game Fest 2022? Il presentatore dell'evento, Geoff Keighley, ha rivelato ai microfoni del Washington Post alcune anticipazioni sui contenuti dello show.

Atteso per il 9 giugno alle 19.00, Summer Game Fest 2022 includerà alcuni "ottimi annunci", ha detto Keighley. "Ci saranno importanti aggiornamenti sui giochi in sviluppo."

Dopo il successo dell'edizione 2021 con il reveal del gameplay di Elden Ring, anche quest'anno l'evento punta a monopolizzare l'attenzione e in tal senso non si poteva ignorare la situazione internazionale.

"C'erano diversi team di sviluppo con cui stavamo discutendo per lo show e che si trovano in Ucraina, ma si sono dovuti spostare e non hanno potuto completare i loro trailer né continuare a lavorare ai loro giochi per via di ciò che sta accadendo", ha spiegato il giornalista.

Quando poi gli è stato chiesto di Activision Blizzard, Keighley ha detto che le polemiche che riguardano il publisher vengono prese molto seriamente dall'organizzazione e dunque al momento non è ancora chiaro se vedremo o meno i loro giochi alla Summer Game Fest.